Военная академия материально — технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (г. Санкт — Петербург) проводит набор в 2018 году обучаемых по программам среднего профессионального образования без учета результатов сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Вступительные испытания для поступающих на специальности со средней военно-специальной подготовкой включают только проведение профессионального отбора и определения физической подготовленности кандидатов. Срок обучения курсантов по программам со средней военно-специальной подготовкой — 2 года 10 месяцев, квалификация «техник». Срок— обучения засчитывается за срок службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. По завершению обучения каждому гарантированно предоставляется место службы и должность с учетом пожеланий.
Более подробную информацию можно получить в военный комиссариате (объединенного, Тверского района Центрального административного округа города Москвы) по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, д.24, тел. 8 (499) 256-00-43