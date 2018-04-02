Учеников рухнувшей школы в Бобровке перевели в ДК

По информации начальника управления образования Сузунского района Елены Тороповой, четвертая четверть у школьников из села Бобровка начнется после четвертого апреля. Виной тому чрезвычайная ситуация в здании школы: 28 марта, пока шли каникулы, обрушилась внутренняя перегородка на первом этаже размером два на три метра. Здание школы двухэтажное, в июне 2016 года его признали частично аварийным, под учебный процесс использовался только второй этаж.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям признала школу непригодной для эксплуатации. На прошедших выходных учебные классы учителя вместе с родителями оборудовали в зданиях местного Дома культуры и конторы акционерного общества «Бобровское».

Ситуация в Бобровке стала предметом отдельного рассмотрения на очередной мартовской сессии Совета депутатов района и на расширенном аппаратном совещании при главе района Лилии Некрасовой 2 апреля. Как заявил врио губернатора НСО Андрей Травников , восстановительные и ремонтные работы в здании Бобровской школы Сузунского района начнутся уже в ближайшее время и будут завершены до начала нового учебного года.

«Принято решение приступить к ремонтным работам не только в отношении законсервированной части здания, но и выполнить ремонт в целом по всему зданию этой школы. В любом случае, все работы будут выполнены в 2018 году — к 1 сентября», — сказал Андрей Травников.

Добавим, в школе села Бобровка Сузунского района обучаются 290 детей: начальная школа — 118 детей, основная школа — 121 ребенок, средняя школа — 29 детей, дошкольная группа — 21 ребенок. По данным краеведа села Прасковьи Васильевны Петкеевой, первая школа в Бобровке была частной. Ее организовал Иван Севастьянович Бобровский еще в 1898 году. Нынешнее здание школы было построено в 1980 году.