Российская электронная школа объединяет Россию

Москве завершилось обучение слушателей первой пилотной группы, состоящей из учителей, директоров школ и их заместителей, сотрудников региональных институтов повышения квалификации навыкам практической работы с контентом Российской электронной школы. Обучение было организовано Академией повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

В течение недели специалисты из пяти субъектов РФ — Ярославской, Рязанской, Тульской, Ростовской и Калининградской области — изучали компоненты и функциональные возможности российской электронной школы, методику использования и модификации сценариев учебных занятий; познакомились с особенностями тестов и зданий, соответствующих формату международных экзаменов, научились их использовать на учебных занятиях. Программа предусматривала также участие слушателей в мастер-классах, прохождение стажировки в московских школах.

«Очень важно, что к нам приехали люди из разных регионов: мы смогли создать не только учебный курс, но и площадку для обмена опытом специалистов, — считает заместитель директора городского методического центра Татьяна Федорова . — Сегодня мы обозначили направления работы, указали «точки роста», источники, с которыми можно работать дальше, и я надеюсь, что слушатели наших курсов сами создадут новые интересные проекты».

Итоговая аттестация, которую прошли слушатели по завершению курса, позволила определить не только их личный уровень ИКТ-компетенций, но и осведомленность о возможностях использования Российской электронной школы и модификации электронных сценариев.

Наиболее интересным в программе обучения был круглый стол. Среди приглашенных были как разработчики РЭШ, организаторы пилотного обучения, тьютеры, работающие в течение недели со слушателями, так и директора московских школ, на базе которых была организована стажировка.

Слушатели обсудили цифровые дидактические материалы, многообразие возможностей использования РЭШ в школьной жизни, перспективы развития современного образовательного контента, затронули вопросы требований к IT-компетенциям учителя, так необходимым для работы с информационно-образовательным порталом и сошлись во мнении, что РЭШ можно рассматривать еще и как ресурс для профессионального роста учителя.

О своей готовности применять на практике полученные знания заявили все участники пилотного проекта. Они отметили, что РЭШ «восхищает и вдохновляет, создает уникальную площадку для обмена опытом».

Директор лицея № 7 Таганрога Нина Земляненко отметила, что курс был понятным, ориентированным на практику, и выразила уверенность в том, что педагоги, которым покажут весь спектр возможностей РЭШ, смогут достаточно быстро сделать этот контент частью своей работы.

Для слушателей курса обучение не закончилось 30 марта. Выпускники пилотной группы станут наставниками своих коллег в регионах по обучению и работе с российской электронной школой.

«Это уникальный курс обучения, который полностью преобразует те подходы, которые уже устарели. Наши педагоги уже готовы к работе с такой системой, и мы постараемся в ближайшее время применять полученные навыки на практике», — рассказала директор центра образования № 8 Тулы Татьяна Матвиевская.

РЭШ становится ведущим технологическим инструментом, отвечающим требованиям времени, обеспечивающим единое образовательное пространство.