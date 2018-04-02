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Школьники Теплого Стана показали свои таланты на фестивале
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Школьники Теплого Стана показали свои таланты на фестивале 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Ученики 5 — 11 классов школы № 1507 продемонстрировали свои таланты на заключительном этапе традиционного общешкольного фестиваля «Минута славы».
«В начале концерта», — сообщается на сайте школы — «выступил хор, а в финале — вокально-инструментальная группа. Способности наших ребят оценивали члены жюри, в состав которого вошли педагоги дошкольных и школьных отделений, а также представители Совета старшеклассников. Ребята пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, показывали акробатические этюды, театральные миниатюры. Все молодцы. Спасибо!».
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