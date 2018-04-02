Школьники Теплого Стана показали свои таланты на фестивале

Ученики 5 — 11 классов школы № 1507 продемонстрировали свои таланты на заключительном этапе традиционного общешкольного фестиваля «Минута славы».

«В начале концерта», — сообщается на сайте школы — «выступил хор, а в финале — вокально-инструментальная группа. Способности наших ребят оценивали члены жюри, в состав которого вошли педагоги дошкольных и школьных отделений, а также представители Совета старшеклассников. Ребята пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, показывали акробатические этюды, театральные миниатюры. Все молодцы. Спасибо!».