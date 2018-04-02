В Текстильщиках МЭИ организовал для абитуриентов день открытых дверей

Московский экономический институт, который расположен в районе Текстильщики, провел для абитуриентов и их родителей день открытых дверей. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Присутствующим не только презентовали факультеты Московского экономического института, но и предложили принять участие в мастер-классах и других активностях. Так, факультет юриспруденции наглядно показал, как правильно снимать отпечатки пальцев. Факультет психологии обучил навыкам публичных выступлений, а факультеты менеджмента и управления персоналом провели брейн-ринг и рассказали, как организовать такой бизнес как зоогостиница, — сообщил представитель пресс-службы.

Кроме того, гостям рассказали о насыщенной студенческой жизни, о школе большого балета, о школах вокала и дзюдо. (ео)