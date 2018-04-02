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В Текстильщиках МЭИ организовал для абитуриентов день открытых дверей
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В Текстильщиках МЭИ организовал для абитуриентов день открытых дверей 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Московский экономический институт, который расположен в районе Текстильщики, провел для абитуриентов и их родителей день открытых дверей. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Присутствующим не только презентовали факультеты Московского экономического института, но и предложили принять участие в мастер-классах и других активностях. Так, факультет юриспруденции наглядно показал, как правильно снимать отпечатки пальцев. Факультет психологии обучил навыкам публичных выступлений, а факультеты менеджмента и управления персоналом провели брейн-ринг и рассказали, как организовать такой бизнес как зоогостиница, — сообщил представитель пресс-службы.
Кроме того, гостям рассказали о насыщенной студенческой жизни, о школе большого балета, о школах вокала и дзюдо. (ео)
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