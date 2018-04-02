В школе Оренбурга из-за замыкания сработала пожарная сигнализация

ОРЕНБУРГ , 2 апреля. / ТАСС /. Более 620 учеников и 50 педагогов эвакуировали из школы №18 в Оренбурге после того, как в здании сработала пожарная сигнализация из-за короткого замыкания в кухонной плите.

"Все учащиеся и педагоги школы эвакуированы на улицу за три минуты, причина — замыкание в плите на кухне", — сообщила ТАСС в понедельник начальник городского управления образования Нина Гордеева.