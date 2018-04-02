В Оренбурге учеников школы №18 эвакуировали из-за задымления на кухне

2 апреля в Оренбурге учеников школы №18 эвакуировали из-за задымления на кухне. В настоящее время ситуация находится под контролем управлений образования и Го и ЧС администрации Оренбурга.

Около 13. 30 на кухне школы №18 Оренбурга вышла из строя электроплита, в результате чего произошло незначительное задымление без открытого горения. Это констатировали пожарные, выехавшие на место происшествия.

Пожарная сигнализация сработала без заминки. В соответствии с планом эвакуации в течение трёх минут были эвакуированы ученики и сотрудники школы. По словам начальника управления образования Оренбурга Нины Гордеевой, ситуация под контролем, опасности для учеников и сотрудников нет.

Специалисты выясняют причины происшествия