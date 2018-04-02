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В школе на Зеленодольской состоялся день открытых дверей
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В школе на Зеленодольской состоялся день открытых дверей 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В корпусе №4 школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе, состоялся день открытых дверей. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Родители будущих первоклассников смогли познакомиться с учителями и сотрудниками администрации, узнали об образовательных программах, реализуемых в школе, о порядке зачисления в первый класс, о работе развивающих курсов для дошкольников, славных традициях нашей школы, получили консультацию педагогов-психологов и учителей-логопедов. Наши маленькие гости в рамках мероприятия посетили различные мастер-классы и посмотрели вместе с родителями концерт, подготовленный преподавателями секций дополнительного образования, —
сообщил представитель школы.
Напомним, что школа №2090 находится по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)
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