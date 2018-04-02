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Покинуть Омск. Творческая молодёжь не может найти работу в городе
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Покинуть Омск. Творческая молодёжь не может найти работу в городе 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Начало 2018 года озадачило выпускников омских школ: ОмГУ опубликовал план приёма на направления бакалавриата и специалитета. Из 544 бюджетных мест на очной форме обучения лишь 185 принадлежат группе гуманитарных наук.
Зачем 100 баллов?
Стоит также отметить, что в наступившем году по 21 специальности абитуриенты классического университета за счёт бюджета обучаться не смогут. Несомненно, вуз ведёт набор на обучение по договору, но что делать тем, кто не имеет возможности платить за высшее образование? У подрастающего поколения возникает вопрос: зачем учиться на отлично и стремиться к заветным 100 баллам, если поступать всё равно некуда? Ведь для зачисления на коммерческое отделение зачастую не нужны столь высокие результаты.
Сокращение бюджетных мест в омских вузах является корнем проблемы миграции молодёжи, а также существенной преградой к развитию образования в регионе. Современные выпускники видят причину отъезда из родного города не только в невозможности получить бесплатное высшее образование, но и в отсутствии перспектив при трудоустройстве. По результатам исследования ОмГУ, проведённого на средства гранта Российского гуманитарного научного фонда в 2016-2017 гг., 44% молодёжи склонны к миграции.
Физики нужны
Следует подчеркнуть, что плачевная ситуация сложилась по большей части для гуманитариев, в то время как физики, химики и математики имеют большой потенциал и широкий спектр возможностей в родном городе. На сегодняшний день промышленное производство Омска включает в себя электроэнергетику, топливную индустрию, пищевую, нефтехимическую и химическую промышленность, машиностроение, металло­обработку, производство строительных материалов — и всё это тысячи мест для трудоустройства будущих специалистов.
Однако проблема миграции непоправимо влечёт за собой потерю людей творческих специальностей: будущих политологов, журналистов, филологов и лингвистов. До тех пор пока неровности в сфере образования региона не будут сглажены, Омск будет терять молодёжь.
Компетентно
Анастасия Ерахтина
Анастасия Ерахтина, руководитель Омского областного отделения ВОО «Союз добровольцев России»:
«Каждый год Омская область лишается своих лучших молодых представителей. Кто-то, окончив университет, отправляется на заработки, кто-то продолжает учёбу за пределами региона. Уезжают многие, и практически никто не собирается возвращаться. Молодые люди уезжают, не находя работу по специальности. Также одним из факторов оттока является низкая заработная плата.
Нестандартный современный взгляд на вещи, энтузиазм и энергичность молодых людей можно и нужно использовать для развития Омской области. Важно создавать необходимые условия для того, чтобы современная молодёжь имела возможность разносторонне развиваться и применять все свои знания и умения на территории и во благо области. Для того чтобы изменить негативную ситуацию, важно разобраться в причинах, по которым она сложилась. Именно молодёжь способна рассказать о них и именно молодёжь может и должна предложить решение этих проблем и настоять на реализации своих идей».
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