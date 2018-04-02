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Школьники из Рязанского встретились с Героем России
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Школьники из Рязанского встретились с Героем России 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Управа Рязанского района
Учащиеся кадетских классов школы №2090 имени Паперника, которая расположена в Рязанском районе, встретились с Героем России генерал-майором Сергеем Липовым. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В Доме общественных организаций состоялась встреча учащихся кадетских классов столичных школ №1474 и №2090 с председателем президиума общероссийской организации «Офицеры России». Сергей Липов рассказал ребятам о своей службе, участии в боевых действиях, напутствовал их на хорошую учебу, занятия спортом, необходимость готовить себя для защиты Родины уже сегодня. Встреча прошла в форме живого диалога, кадеты задавали много вопросов герою, — сообщил представитель школы.
Напомним, что школа №2090 имени Паперника расположена по адресу улица Зеленодольская, дом 7, корпус 4. (мю)
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