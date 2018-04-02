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В школе № 1507 состоялся фестиваль талантов
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В школе № 1507 состоялся фестиваль талантов 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
В школе № 1507 состоялся заключительный этап традиционного общешкольного фестиваля «Минута славы».
На фестивале выступили учащиеся 5-11 классов. «Минута Славы» — сообщается на сайте школы — «территория, где свои таланты демонстрируют обычные ученики. Главное условие для участия — талант. Ребята c удовольствием пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, показывали акробатические этюды, театральные миниатюры».
Все участники достойны восхищения и аплодисментов. Творческих вам успехов, всего вам доброго!
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