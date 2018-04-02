В школе № 1507 состоялся фестиваль талантов

В школе № 1507 состоялся заключительный этап традиционного общешкольного фестиваля «Минута славы».

На фестивале выступили учащиеся 5-11 классов. «Минута Славы» — сообщается на сайте школы — «территория, где свои таланты демонстрируют обычные ученики. Главное условие для участия — талант. Ребята c удовольствием пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, показывали акробатические этюды, театральные миниатюры».

Все участники достойны восхищения и аплодисментов. Творческих вам успехов, всего вам доброго!