«ЕР» проверит соблюдение норм пожарной безопасности в более 10 тыс. образовательных учреждений в России

«Единая Россия» проведет мониторинг соблюдения норм пожарной безопасности в более 10 тыс. образовательных учреждений по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Генпрокуратуру, Алены Аршиновой. «Партпроект намерен провести мониторинг таких образовательных учреждений, как детские сады, школы, вузы, их общежития. Мониторинг будет проведен во всех без исключения регионах страны и затронет более 10 тыс. образовательных учреждений. Результаты будут представлены до 1 июня 2018 г. и переданы в МЧС России Минобрнауки », — приводятся в материалах слова депутата Государственной думы Она отметила, что мониторинг позволит выявить все случаи несоответствия правилам соблюдения безопасности детей и студентов в школах, детских садах, институтах и общежитиях.