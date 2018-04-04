Ещё
«ЕР» проверит соблюдение норм пожарной безопасности в более 10 тыс. образовательных учреждений в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ЕР» проверит соблюдение норм пожарной безопасности в более 10 тыс. образовательных учреждений в России 

Агентство «Москва» 4 апреля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Единая Россия» проведет мониторинг соблюдения норм пожарной безопасности в более 10 тыс. образовательных учреждений по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Партпроект намерен провести мониторинг таких образовательных учреждений, как детские сады, школы, вузы, их общежития. Мониторинг будет проведен во всех без исключения регионах страны и затронет более 10 тыс. образовательных учреждений. Результаты будут представлены до 1 июня 2018 г. и переданы в МЧС России, Генпрокуратуру, Минобрнауки», — приводятся в материалах слова депутата Государственной думы Алены Аршиновой.
Она отметила, что мониторинг позволит выявить все случаи несоответствия правилам соблюдения безопасности детей и студентов в школах, детских садах, институтах и общежитиях.
Агентство «Москва»: последние новости
Власти Москвы могут пересмотреть график школьных каникул на 2018-2019 учебный год Минздрав и Минобрнауки запустили серию школьных уроков о формировании здорового образа жизни В.Жириновский предложил отменить вступительные экзамены в вузы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма135
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова64
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции225
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании125
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»577
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Новый облик Леонтьева удивил Интернет
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение