Ещё
Аршинова назвала регионы с наибольшим дефицитом школ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аршинова назвала регионы с наибольшим дефицитом школ 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Чаще всего во вторую и третью смену дети учатся на юге России — в этих регионах при высокой рождаемости традиционно не хватает образовательных учреждений, рассказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по науке и образованию Алёна Аршинова.
«На Кавказе, в целом на юге России, традиционно не хватает образовательных учреждений при высокой рождаемости. Кроме того, во многих учреждениях устарела материально-техническая база», — сообщила депутат.
Одним из методов решения этой проблемы является реализация партийного проекта «Единой России» «Новая школа», куратором которого выступает Алёна Аршинова. В рамках проекта, по её словам, будут реконструированы и возведены здания школ, обновлено оборудование и произведена переподготовка кадров.
«В целом же, согласно поручению президента Владимира Путина, вторая смена в образовательных организациях должна быть ликвидирована к 2025 году», — напомнила депутат.
Парламентская газета: последние новости
Качество учебников повысят «кнутом и пряником» Рособрнадзор запретил приём студентов двум столичным вузам Бесплатными учебниками полностью обеспечены школы в 79 регионах, заявили в Минобрнауки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России479
Отец Литвиненко объяснил секретность дела Скрипаля203
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»352
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан33
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
01:20
Тулееву предрекли продолжение карьеры
Политика
00:58
Лавров провел переговоры с коллегой из Бангладеш
Политика
00:49
В Кремле называли темы переговоров Путина и Роухани
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение