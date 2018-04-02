Аршинова назвала регионы с наибольшим дефицитом школ

«На Кавказе, в целом на юге России, традиционно не хватает образовательных учреждений при высокой рождаемости. Кроме того, во многих учреждениях устарела материально-техническая база», — сообщила депутат.

Одним из методов решения этой проблемы является реализация партийного проекта «Единой России» «Новая школа», куратором которого выступает Алёна Аршинова. В рамках проекта, по её словам, будут реконструированы и возведены здания школ, обновлено оборудование и произведена переподготовка кадров.