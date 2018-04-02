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Пятиклассница из Новогиреева перевела Пушкина на испанский
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Пятиклассница из Новогиреева перевела Пушкина на испанский 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Ученица пятого класса школы № 2072 Ярослава Гарбузова успешно выступила на «V Гуманитарных чтениях имени Пабло Неруды».
«Гуманитарные чтения имени Пабло Неруды» организованы школой №1568 имени Пабло Неруды при поддержке и участии Департамента образования города Москвы, посольства Королевства Испании, Посольства Республики Чили и Московской ассоциации учителей литературы и русского языка. Ярослава представила на «чтениях» собственный перевод стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Я вас любил» на испанский язык, увлекательно рассказала жюри о своей работе и ответила на вопросы собравшихся.
Это замечательное выступление новогиреевской пятиклассницы было оценено по достоинству: Ярослава Гарбузова награждена дипломом второй степени. Диплом подписан атташе Королевства Испания по вопросам образования.
Фото с сайта школы № 2072.
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