Ученица школы № 625 стала одной из лучших в конкурсе юных экскурсоводов 

На днях во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» состоялся межрайонный этап Городского конкурса юных экскурсоводов «Путешествие по Москве», в котором приняли участие и представители школы № 625 Академического района.
В конкурсе приняли участие школьники из образовательных учреждений департамента образования Москвы.
По результатам конкурса ученица 8 класса школы № 625 стала победителем в номинации «Экскурсия по школьному музею». Членам жюри была предложена конкурсная работа — разработка исторического квеста по музею школы «Боевая слава Отечества» — «Боевыми тропами ВОВ».