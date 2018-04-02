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Ученица школы № 625 стала одной из лучших в конкурсе юных экскурсоводов
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Ученица школы № 625 стала одной из лучших в конкурсе юных экскурсоводов 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
На днях во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» состоялся межрайонный этап Городского конкурса юных экскурсоводов «Путешествие по Москве», в котором приняли участие и представители школы № 625 Академического района.
В конкурсе приняли участие школьники из образовательных учреждений департамента образования Москвы.
По результатам конкурса ученица 8 класса школы № 625 стала победителем в номинации «Экскурсия по школьному музею». Членам жюри была предложена конкурсная работа — разработка исторического квеста по музею школы «Боевая слава Отечества» — «Боевыми тропами ВОВ».
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