Ученики школы № 1310 в составе московской команды учпешно выступили в чемпионате «Профессионалы будущего» 

В Национальном чемпионате «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills московская сборная команда заняла первое место.
С победой юных москвичей поздравил столичный мэр Сергей Собянин. Директор школы № 1310 Андрей Вдовин поблагодарил за успешную подготовку к чемпионату педагогический состав школы, и в особенности учителя информатики Андрея Кноделя. Преподаватель сумел понять, что интересует подростков и созал им условия для самореализации. Так, в школе № 1310 силами самих школьников был спроектирован и построен специальный полигон для тестирования свои знаний и навыков в электромонтажных работах. А это уже не просто сборка-разборка деталей конструкторов, но практические занятия на настоящих учебных стендах. Дети высоко оценили такое внимание к своим интересам. Итог — победа в таких серьёзных соревнованиях.
Фото — школа № 1310.