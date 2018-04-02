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Ученики школы № 1310 в составе московской команды учпешно выступили в чемпионате «Профессионалы будущего»
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Ученики школы № 1310 в составе московской команды учпешно выступили в чемпионате «Профессионалы будущего» 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
В Национальном чемпионате «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills московская сборная команда заняла первое место.
С победой юных москвичей поздравил столичный мэр Сергей Собянин. Директор школы № 1310 Андрей Вдовин поблагодарил за успешную подготовку к чемпионату педагогический состав школы, и в особенности учителя информатики Андрея Кноделя. Преподаватель сумел понять, что интересует подростков и созал им условия для самореализации. Так, в школе № 1310 силами самих школьников был спроектирован и построен специальный полигон для тестирования свои знаний и навыков в электромонтажных работах. А это уже не просто сборка-разборка деталей конструкторов, но практические занятия на настоящих учебных стендах. Дети высоко оценили такое внимание к своим интересам. Итог — победа в таких серьёзных соревнованиях.
Фото — школа № 1310.
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