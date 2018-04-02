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Студенты-преображенцы приняли участие в конкурсе профмастерства
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Студенты-преображенцы приняли участие в конкурсе профмастерства 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Марафон молодых профессионалов прошел во всех структурных подразделениях Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23.
Марафон проводится уже десять лет. В этом году он начался 25 января — в День студента. В нем участвовали студенты всех факультетов, показав свои навыки в десятке специальностей. Формат состязаний был самый разный — мастер-классы, конкурсы, олимпиада профмастерства, студенческая конференция «Назад в будущее. Эволюция труда».
В рамках Марафона молодых профессионалов прошел Форум достижений студентов — на нем выступали победители конкурса профмастерства и WorldSkills Россия и WorldSkills Junior.
Педагог-организатор конкурса О. Ковалева заявила, что педагоги гордятся своими студентами. Ребята станут настоящими мастерами своего дела и будут полезны городу.
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