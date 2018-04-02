Студенты-преображенцы приняли участие в конкурсе профмастерства

Марафон молодых профессионалов прошел во всех структурных подразделениях Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента №23.

Марафон проводится уже десять лет. В этом году он начался 25 января — в День студента. В нем участвовали студенты всех факультетов, показав свои навыки в десятке специальностей. Формат состязаний был самый разный — мастер-классы, конкурсы, олимпиада профмастерства, студенческая конференция «Назад в будущее. Эволюция труда».

В рамках Марафона молодых профессионалов прошел Форум достижений студентов — на нем выступали победители конкурса профмастерства и WorldSkills Россия и WorldSkills Junior.

Педагог-организатор конкурса О. Ковалева заявила, что педагоги гордятся своими студентами. Ребята станут настоящими мастерами своего дела и будут полезны городу.