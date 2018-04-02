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Сотрудницу петербургского лицея оштрафовали за отказ принять ребёнка в первый класс
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Сотрудницу петербургского лицея оштрафовали за отказ принять ребёнка в первый класс 

RT на русском 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудницу лицея №150 в Калининском районе Санкт-Петербурга оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ принять ребёнка в первый класс, сообщает Nation News. Приём документов на зачисление детей ведётся с 20 января по 30 июня. Отказать можно в случае отсутствия свободных мест в образовательном учреждении.
Родители мальчика подали соответствующие бумаги 22 января, но получили ответ, в котором говорилось, что они обратились в ненадлежащий период. На деле это оказалось не так.
Во время проверки были обнаружены нарушения. Сотрудницу лицея привлекли к административной ответственности, передаёт Пятый канал со ссылкой на пресс-службу регионального управления прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области вынесли приговор педагогу за присвоение 1,1 млн рублей.
RT на русском: последние новости
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