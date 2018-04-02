Сотрудника лицея оштрафовали за отказ принять ребенка на учебу

Сотрудник лицея №150 в Калининском районе заплатит деньги в казну государства за нарушение правил приема ребенка в школу, сообщается на сайте прокуратуры Петербурга.

Прием документов на зачисление в первый класс проводится с 20 января 2018 года до 30 июня 2018 года.

Родители будущего первоклассника подали документы 22 января, но им пришел отказ с ответом ответ, что они обратились в ненадлежащий период.

«Данное заявление является нарушением правил и порядка приема в образовательные учреждения», сообщили в прокуратуре города.

В отношении сотрудника лицея №150 возбуждено дело об административном правонарушении, ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.