Школьники Сокольников стали призерами окружной олимпиады по рисованию

В этом году учащиеся младших классов школы №1752, отличившиеся в школьном туре, вышли на окружной этап художественного конкурса.

Как отметили представители учебного учреждения, очень многие дети любят рисовать, но уровень мастерства зависит от учителей, которые развивают их навыки на уроках изобразительного искусства и во внеурочной деятельности. Подтверждением того, что в школе №1752 высок уровень детского мастерства, служат результаты, которые ученики показывают на ежегодной городской олимпиаде «Изображение и слово».

В прошлом учебном году в финал олимпиады вышло около 40 человек, 5 из которых стали призерами и победителями городского тура.

В этом году только в окружной тур вышло 76 юных художников 1-4 классов, которые одержали победу в школьном этапе. 60 школьников признаны призерами и победителями олимпиады в этом учебном году. Городской этап конкурса уже завершен, но результаты пока неизвестны. Вместе с учителями О. А. Ароян, О. В. Розовой, Н. Н. Гольдич и М. В. Чудаковой в школе переживают за успехи юных дарований.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1752 „В Сокольниках“.