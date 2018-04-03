Законодательство в сфере компьютерного спорта обсудили в Госдуме 2 апреля

В скором времени на общественное обсуждение будет представлен комплекс мер по поддержке и развитию киберспорта в России

Инициатор парламентских слушаний депутат Александр Прокопьев отметил, что по самым скромным оценкам национальная киберспортивная аудитория насчитывает более 3 млн человек. В стране проводятся официальные турниры, игрокам присуждаются звания и разряды, формируются лиги. «Вопрос давно вышел за рамки обычного геймерства. Это настоящий спорт», — сказал депутат.

С ним согласилась Тина Канделаки , генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», которая присутствовала на встрече. Она сообщила, что при запуске вещания телеканала «киберспорту было однозначно сказано „да“, так как это очень перспективный вид с огромной аудиторией».

По словам Александра Прокопьева, назрела необходимость более досконально разобраться в тематике киберспорта, чтобы выработать, в том числе, и необходимые законодательные решения. Депутат предложил включить в закон понятие «дистанционное соревнование». Ранее о необходимости такого решения на встрече с депутатом говорили сибирские спортсмены, которым не по карману выезжать на крупные турниры в другие города и регионы. В официальных онлайн-соревнованиях могли бы принимать участие игроки со всей страны независимо от уровня достатка. Кроме того, это дало бы новые возможности для спортсменов с ограниченными возможностями.

«Для того, чтобы официальные дистанционные соревнования проходили честно, и их итоги не подвергались сомнению, предстоит проработать целый ряд моментов, и в первую очередь механизмы точной идентификации личности игроков», — сказал Александр Прокопьев.

В России киберспорт был официально признан видом спорта лишь в 2016 году, а на международном уровне уже обсуждают возможность его включения в программу Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщал сопредседатель заявочного комитета Игр-2024, член Международного олимпийского комитета Тони Эстанге.

По мнению Александра Прокопьева, к такому развитию событий нужно готовиться уже сейчас: проводить факультативы в школах, формировать олимпийский резерв, с которым будут работать профессиональные тренеры.

Первый шаг в этом направлении уже сделан. Как сообщил Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России, в 2018 году в России проведут первые соревнования по киберспорту среди школьников.