Законодательство в сфере компьютерного спорта обсудили в Госдуме 2 апреля 

В скором времени на общественное обсуждение будет представлен комплекс мер по поддержке и развитию киберспорта в России.
Инициатор парламентских слушаний депутат Александр Прокопьев отметил, что по самым скромным оценкам национальная киберспортивная аудитория насчитывает более 3 млн человек. В стране проводятся официальные турниры, игрокам присуждаются звания и разряды, формируются лиги. «Вопрос давно вышел за рамки обычного геймерства. Это настоящий спорт», — сказал депутат.
С ним согласилась Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», которая присутствовала на встрече. Она сообщила, что при запуске вещания телеканала «киберспорту было однозначно сказано „да“, так как это очень перспективный вид с огромной аудиторией».
По словам Александра Прокопьева, назрела необходимость более досконально разобраться в тематике киберспорта, чтобы выработать, в том числе, и необходимые законодательные решения. Депутат предложил включить в закон понятие «дистанционное соревнование». Ранее о необходимости такого решения на встрече с депутатом говорили сибирские спортсмены, которым не по карману выезжать на крупные турниры в другие города и регионы. В официальных онлайн-соревнованиях могли бы принимать участие игроки со всей страны независимо от уровня достатка. Кроме того, это дало бы новые возможности для спортсменов с ограниченными возможностями.
«Для того, чтобы официальные дистанционные соревнования проходили честно, и их итоги не подвергались сомнению, предстоит проработать целый ряд моментов, и в первую очередь механизмы точной идентификации личности игроков», — сказал Александр Прокопьев.
В России киберспорт был официально признан видом спорта лишь в 2016 году, а на международном уровне уже обсуждают возможность его включения в программу Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщал сопредседатель заявочного комитета Игр-2024, член Международного олимпийского комитета Тони Эстанге.
По мнению Александра Прокопьева, к такому развитию событий нужно готовиться уже сейчас: проводить факультативы в школах, формировать олимпийский резерв, с которым будут работать профессиональные тренеры.
Первый шаг в этом направлении уже сделан. Как сообщил Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России, в 2018 году в России проведут первые соревнования по киберспорту среди школьников.
Отметим, что в парламентских слушаниях приняли участие не только депутаты Госдумы, киберспортсмены и журналисты, но и представители правительства: глава департамента Минспорта Борис Гришин и статс-секретарь — замминистра образования Павел Зенькович.