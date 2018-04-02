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Директор школы поцеловал поросенка, выполнив данное ученикам обещание
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Директор школы поцеловал поросенка, выполнив данное ученикам обещание 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
В одной из начальных школ в Нью-Джерси (США) директору пришлось публично, на глазах у всех учеников, поцеловать поросенка. Все дело в заключенном пари, которое выиграли юные школьники.
Директор пообещал прилюдно подарить поцелуй свинке, если учащиеся его школы прочтут за год десять тысяч книг. Судя по всему, пари не на шутку раззадорило школьников: они даже перевыполнили план, прочитав свыше 13 тысяч произведений!
В исполнение данного обещания глава школы поднялся на сцену актового зала, затем достал плюшевую свинью и поцеловал ее. Однако такой расклад школьников отнюдь не устроил: они зашумели и начали возмущаться, требуя честно выполнить условия заключенного пари. В ответ директор заверил детей, что это была лишь разминка.
Уже через некоторое время трехмесячную свинку по имени Роузбуд привезли в школу и подняли на сцену. Как и было условлено, поросенок получил от главы учебного заведения поцелуй в пятачок, и малыши остались в полнейшем восторге.
Когда речь заходит о мотивации учеников, в моем сознании нет никаких ограничений. Наша миссия — делать все, чтобы помогать развиваться детям,
— объясняет директор возникновение идеи необычного пари со школьниками.
Фото: кадр из видео
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