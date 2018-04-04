Карантин: саратовских студентов выгоняют на лекции

Учащиеся Энгельсского медицинского колледжа сообщают об игнорировании карантинных мероприятий руководством учреждения.

Напомним, 2 апреля в Саратовской области продлили ограничительные мероприятия для студентов вузов, сузов и школьников. Приступить к занятиям подростки и дети должны только с 9 апреля.

Однако студенты их Энгельса жалуются на то, что с домашнего обучения, которое действует на время карантина для всех, их насильно выгоняют на лекции в учебные корпуса. В частности, речь идет о 4-х курсах, которые, со слов студентов, неофициально заставляют учиться, посещая занятия. При этом многие из будущих медиков болеют.