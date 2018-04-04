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Карантин: саратовских студентов выгоняют на лекции
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Карантин: саратовских студентов выгоняют на лекции 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Учащиеся Энгельсского медицинского колледжа сообщают об игнорировании карантинных мероприятий руководством учреждения.
Напомним, 2 апреля в Саратовской области продлили ограничительные мероприятия для студентов вузов, сузов и школьников. Приступить к занятиям подростки и дети должны только с 9 апреля.
Однако студенты их Энгельса жалуются на то, что с домашнего обучения, которое действует на время карантина для всех, их насильно выгоняют на лекции в учебные корпуса. В частности, речь идет о 4-х курсах, которые, со слов студентов, неофициально заставляют учиться, посещая занятия. При этом многие из будущих медиков болеют.
«На сайте даже не существует нового расписания, и обучаться студенты будут по тому, что было составлено и выложено на сайт до объявления о карантине, видимо администрация не палится. Информацию о продлении занятий для 4-х курсов распространяют кураторы по СМС», — утверждают авторы поста в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте.
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