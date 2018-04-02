Закон о целевом обучении устранит дисбаланс в подготовке кадров

Инициатива, принятая нижней палатой в первом чтении 29 марта, определит новые правила целевого приёма в учреждения высшего образования — речь идёт о ситуациях, когда студент обучается в вузе за счёт бюджета по заказу компании, а после окончания обучения обязан отработать на предприятии предусмотренное договором число лет. «Этот закон может быть принят в весенюю сессию. Он решит проблему дисбаланса в подгтовке кадров. В первую очередь — нехватки учителей-предметников, врачей и кадров на предприятиях», — отметила Аршинова.