Как будет работать механизм целевого обучения?

29 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект «О целевом обучении». Законопроект был внесён Правительством РФ . Документ направлен на устранение дисбаланса в системе подготовки кадров. В ближайшее время на площадке «Единой России» пройдёт обсуждение поправок ко второму чтению законопроекта.

В ходе пресс-конференции речь также пойдёт о том:

— Какими будут поправки в законопроект «О целевом обучении»?

— Как принятие закона будет способствовать решению кадровой проблемы в сельских поселениях?

— В каком объёме учителя будут получать зарплату за работу на ЕГЭ и ГИА?

— Какие меры будут предприняты по обеспечению детской безопасности после трагедии в Кемерове

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