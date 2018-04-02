2 апреля в 11:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт пресс-конференция члена Комитета Госдумы по науке и образованию Алёны Аршиновой: «Как будет работать механизм целевого обучения?».
29 марта Госдума в первом чтении приняла законопроект «О целевом обучении». Законопроект был внесён Правительством РФ. Документ направлен на устранение дисбаланса в системе подготовки кадров. В ближайшее время на площадке «Единой России» пройдёт обсуждение поправок ко второму чтению законопроекта.
В ходе пресс-конференции речь также пойдёт о том:
— Какими будут поправки в законопроект «О целевом обучении»?
— Как принятие закона будет способствовать решению кадровой проблемы в сельских поселениях?
— В каком объёме учителя будут получать зарплату за работу на ЕГЭ и ГИА?
— Какие меры будут предприняты по обеспечению детской безопасности после трагедии в Кемерове?
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