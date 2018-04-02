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Аршинова: закон о целевом обучении устранит дисбаланс в подготовке кадров
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Аршинова: закон о целевом обучении устранит дисбаланс в подготовке кадров 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект о целевом обучении призван устранить дисбаланс в подготовке кадров. Соответствующая инициатива может быть принята уже в весеннюю сессию, рассказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по науке и образованию Алёна Аршинова.
Инициатива, принятая нижней палатой в первом чтении 29 марта, определит новые правила целевого приёма в учреждения высшего образования — речь идёт о ситуациях, когда студент обучается в вузе за счёт бюджета по заказу компании, а после окончания обучения обязан отработать на предприятии предусмотренное договором число лет. «Этот закон может быть принят в весенюю сессию. Он решит проблему дисбаланса в подгтовке кадров, в первую очередь нехватки учителей-предметников, врачей и кадров на предприятиях», — отметила Аршинова.
По её словам, необходимо определить перечень специальностей, наиболее востребованных на рынке труда. «У абитуриента должна быть вся необходимая информация. Для этого можно предусмотреть создание единых федерадьных информационных центров», — считает депутат.
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