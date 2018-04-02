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В Ярославской области начинается декада инклюзивного образования
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В Ярославской области начинается декада инклюзивного образования 

Портал органов государственной власти Ярославской области 3 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Со 2 по 10 апреля в регионе пройдет декада инклюзивного образования. Проект ярославского Института развития образования направлен на выявление и распространение эффективного опыта обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, освоение новых педагогических технологий в создании доступной образовательной среды.
— Одна из главных задач в организации инклюзивного образования — подготовка кадров, профильных специалистов, обладающих необходимыми знаниями для работы с особыми детьми, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Проведение декады позволит ярославским педагогам познакомиться с новыми научными исследованиями в этой сфере и современными методами коррекционной помощи, поделиться своими наработками, понять, как строить взаимодействие с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.
Декада инклюзивного образования включает в себя различные по форме мероприятия: круглые столы, видеоконференции, родительские собрания, практические семинары по вопросам обучения, социальной адаптации, коррекционной помощи ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Также пройдут дни открытых дверей в школах-интернатах для детей с различными ОВЗ в Ярославле, Рыбинске, Переславле, Ростове, Гаврилов-Яме.
Специалисты лучших образовательных организаций, имеющих многолетний опыт коррекционной работы, покажут педагогам массовых инклюзивных школ примеры уроков, коррекционных и индивидуальных занятий, проведут их анализ, продемонстрируют методы и приемы работы с особыми детьми.
В заключение декады будет дан старт региональному конкурсу «Лучшая организация инклюзивного образования: индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья».
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