Около 500 будущих абитуриентов посетили ТГМУ в День открытых дверей 

День открытых дверей прошёл 31 марта.
В главном медицинском вузе Приморья в субботу, 31 марта, прошел День открытых дверей. Узнать все об обучении в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ), посмотреть на условия, в которых получают знания будущие врачи, пришли около 500 ребят.
«Для наших гостей мы подготовили информационную встречу с профессорско-преподавательским составом, а также организовали интересные экскурсии с посещением мест обучения, включая и уникальный симуляционный центр», — сообщил ректор ТГМУ Валентин Шуматов.
Будущие абитуриенты смогли побывать на кафедрах клинической фармакологии, клинической психологии, стоматологии, а также посмотрели новые аудитории с современным оборудованием.
У каждого приморского школьника есть уникальная возможность поступить в престижный вуз бесплатно в рамках целевого набора. Такое условие дает ему не только качественное образование, но и возможность проходить в приоритетном порядке производственную практику, а также гарантирует 100% трудоустройство после окончания вуза. В данном случае подписывается трехстороннее соглашение между вузом, студентами, набранными по целевому набору, и лечебным учреждением, направляющим абитуриента.
«Договор также подразумевает меры материального стимулирования, например, оплату проезда до места учебы, а также проезда домой и обратно во время каникул, оплату проживания в общежитии, покупку необходимой литературы и другое», — сообщили в департаменте здравоохранения.
В Приморском крае уделяют особое внимание развитию кадрового потенциала здравоохранения. Данный вопрос находится на личном контроле главы региона Андрея Тарасенко. На недавней встрече со студентами ТГМУ он подчеркнул, что молодые врачи Приморью крайне необходимы, и руководство края готово всячески поддерживать выпускников университета, планирующих связать свою карьеру с Приморьем.
«В Приморском крае, особенно в отдаленных его районах, отмечается серьезная нехватка врачей. Есть такие поселки, в которых человек пенсионного возраста работает и за терапевта, и за окулиста, и за ЛОРа, все местные жители лечатся только у него, а заменить некем. Вы ведь осознанно выбрали профессию врача. Мы готовы обеспечивать вас жильем и давать «подъемные», чтобы вы оставались работать и жить в Приморье, помогали людям не только во Владивостоке, но и в других городах и районах края».
Глава региона подчеркнул, что администрация края открыта для предложений молодежи, готова рассматривать и инициировать нововведения, необходимые для того, чтобы будущие специалисты востребованных профессий чувствовали себя в родном крае по-настоящему нужными.
Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что с повышением инвестиционной привлекательности Дальнего Востока в регионе растет и потребность в квалифицированных кадрах, сообщает пресс-служба краевой администрации.