Около 500 будущих абитуриентов посетили ТГМУ в День открытых дверей

День открытых дверей прошёл 31 марта.

В главном медицинском вузе Приморья в субботу, 31 марта, прошел День открытых дверей. Узнать все об обучении в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ), посмотреть на условия, в которых получают знания будущие врачи, пришли около 500 ребят.

«Для наших гостей мы подготовили информационную встречу с профессорско-преподавательским составом, а также организовали интересные экскурсии с посещением мест обучения, включая и уникальный симуляционный центр», — сообщил ректор ТГМУ Валентин Шуматов

Будущие абитуриенты смогли побывать на кафедрах клинической фармакологии, клинической психологии, стоматологии, а также посмотрели новые аудитории с современным оборудованием.

У каждого приморского школьника есть уникальная возможность поступить в престижный вуз бесплатно в рамках целевого набора. Такое условие дает ему не только качественное образование, но и возможность проходить в приоритетном порядке производственную практику, а также гарантирует 100% трудоустройство после окончания вуза. В данном случае подписывается трехстороннее соглашение между вузом, студентами, набранными по целевому набору, и лечебным учреждением, направляющим абитуриента.

«Договор также подразумевает меры материального стимулирования, например, оплату проезда до места учебы, а также проезда домой и обратно во время каникул, оплату проживания в общежитии, покупку необходимой литературы и другое», — сообщили в департаменте здравоохранения.

Приморском крае уделяют особое внимание развитию кадрового потенциала здравоохранения. Данный вопрос находится на личном контроле главы региона Андрея Тарасенко . На недавней встрече со студентами ТГМУ он подчеркнул, что молодые врачи Приморью крайне необходимы, и руководство края готово всячески поддерживать выпускников университета, планирующих связать свою карьеру с Приморьем.

«В Приморском крае, особенно в отдаленных его районах, отмечается серьезная нехватка врачей. Есть такие поселки, в которых человек пенсионного возраста работает и за терапевта, и за окулиста, и за ЛОРа, все местные жители лечатся только у него, а заменить некем. Вы ведь осознанно выбрали профессию врача. Мы готовы обеспечивать вас жильем и давать «подъемные», чтобы вы оставались работать и жить в Приморье, помогали людям не только во Владивостоке , но и в других городах и районах края».

Глава региона подчеркнул, что администрация края открыта для предложений молодежи, готова рассматривать и инициировать нововведения, необходимые для того, чтобы будущие специалисты востребованных профессий чувствовали себя в родном крае по-настоящему нужными.