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Нижегородская область заняла второе место в ПФО по уровню зарплаты педагогов
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Нижегородская область заняла второе место в ПФО по уровню зарплаты педагогов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Речь идет о преподавателях и мастерах производственного обучения, по уровню средней зарплаты педагогических работников дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования регион находится на третьем месте в Приволжье, сообщает пресс-служба правительства области.
На четвертом месте Нижегородская область находится по уровню зарплаты работников учреждений общего образования и высшего профессионального образования, социальных работников, работников культуры и младшего медперсонала.
Напомним, по данным Нижегородстата, просроченная задолженность по заработной плате в Нижегородской области на 1 марта 2018 года составила 12 млн 445 тыс. рублей (на 1 марта 2017 года — 78,221 млн рублей).
Ранее Глеб Никитин заявил о необходимости более тщательной работы по улучшению уровня жизни нижегородцев. В частности, за счет роста региональной экономики и здорового инвестиционного климата.
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