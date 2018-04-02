Нижегородская область заняла второе место в ПФО по уровню зарплаты педагогов

Речь идет о преподавателях и мастерах производственного обучения, по уровню средней зарплаты педагогических работников дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования регион находится на третьем месте в Приволжье, сообщает пресс-служба правительства области.

На четвертом месте Нижегородская область находится по уровню зарплаты работников учреждений общего образования и высшего профессионального образования, социальных работников, работников культуры и младшего медперсонала.

Напомним, по данным Нижегородстата, просроченная задолженность по заработной плате в Нижегородской области на 1 марта 2018 года составила 12 млн 445 тыс. рублей (на 1 марта 2017 года — 78,221 млн рублей).