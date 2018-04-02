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Занятия в кружках и секциях в Оренбурге вновь приостановлены
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Занятия в кружках и секциях в Оренбурге вновь приостановлены 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Мера связана с профилактикой заболеваемости гриппом и ОРВИ в областном центре.
Напомним, что в марте 2018 года в план проведения школьных каникул внесли изменения. Распоряжением управления образования администрации Оренбурга приостановлена работа учреждений дополнительного образования.
Как пояснила начальник управления Нина Гордеева, сегодня, 2 апреля закрыта только муниципальные учреждения дополнительного образования. Все остальные образовательные организации работают по плану
«Как только будут получены рекомендации Роспотребнадзора, все учреждения дополнительного образования приступят к работе», — заключила она.
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