Занятия в кружках и секциях в Оренбурге вновь приостановлены 

Мера связана с профилактикой заболеваемости гриппом и ОРВИ в областном центре.
Напомним, что в марте 2018 года в план проведения школьных каникул внесли изменения. Распоряжением управления образования администрации Оренбурга приостановлена работа учреждений дополнительного образования.
Как пояснила начальник управления Нина Гордеева, сегодня, 2 апреля закрыта только муниципальные учреждения дополнительного образования. Все остальные образовательные организации работают по плану
«Как только будут получены рекомендации Роспотребнадзора, все учреждения дополнительного образования приступят к работе», — заключила она.