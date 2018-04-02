Занятия в кружках и секциях в Оренбурге вновь приостановлены

Мера связана с профилактикой заболеваемости гриппом и ОРВИ в областном центре.

Напомним, что в марте 2018 года в план проведения школьных каникул внесли изменения. Распоряжением управления образования администрации Оренбурга приостановлена работа учреждений дополнительного образования.

Как пояснила начальник управления Нина Гордеева, сегодня, 2 апреля закрыта только муниципальные учреждения дополнительного образования. Все остальные образовательные организации работают по плану