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3 апреля стартует тематическая смена в «Орленке»
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3 апреля стартует тематическая смена в «Орленке» 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Во Всероссийском детском центре «Орленок» состоится торжественное открытие тематической смены «Русский язык — язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий».
В детский центр на берегу Черного моря приглашены 250 школьников в возрасте от 11 до 16 лет, представляющие Россию и семь стран ближнего зарубежья: Армению, Кыргызстан, Казахстан, Молдову, Узбекистан, Эстонию, Южную Осетию.
«Международные смены — это возможность общения с новыми ребятами, возможно, с теми, которые не очень хорошо знают наш язык. Такое общение позволит мне по-новому понять особенности русского языка и помочь другим ребятам узнать и полюбить нашу культуру», — рассказал Дмитрий из Брянской области.
Тематическая смена проводится Государственным институтом русского языка имени Пушкина в партнерстве с ВДЦ «Орленок» при поддержке Министерства образования и науки России.
«Это не первая профильная смена по русскому языку, которую мы организуем в партнерстве с детскими центрами, — рассказывает ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая. — В «Орленке» тематическая смена пройдет уже в третий раз; в прошлом году мы впервые организовали международную смену в «Артеке» для победителей конкурса на знание русского языка; наши преподаватели проводили занятия со школьниками во Всероссийских детских центрах «Смена» в Краснодарском крае и «Океан» под Владивостоком».
По словам Маргариты Николаевны, проведение тематических смен в детских центрах является эффективным средством продвижения русского языка и культуры среди зарубежных школьников. «Что касается российских детей, то профильные смены в детских центрах — это своеобразная „пятая четверть“, которая дает возможность детям глубже изучать то, что их увлекает, то, что им интересно: литературу, риторику, историю родного языка и многое другое», — подчеркивает ректор.
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