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В Мосгордуме поддержали запрет на установку железных решеток на окнах школ и детских садов в столице
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В Мосгордуме поддержали запрет на установку железных решеток на окнах школ и детских садов в столице 

Агентство «Москва» 3 часа назад
В Мосгордуме поддержали запрет на установку железных решеток на окнах детских образовательных учреждений столицы. Об этом Агентству городских новостей новостей «Москва» сообщил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.
«Cейчас московские учреждения образования обеспечены современными системами безопасности и видеонаблюдения. Поэтому решетки в школах — это уже устаревшее явление», — заявил А. Шибаев, комментируя возможность введения запрета, предложенного депутатами Госдумы, на установку железных решеток на окнах школ и детских садов.
По его словам, возможно допустить установку решеток на окнах только в определенных социальных и досуговых учреждениях, предварительно разработав четкие требования к решеткам. «Если решетки возможны на окнах определенных помещений, они должны соответствовать требованиям — тип, возможность открывания или снятия и так далее», — пояснил депутат.
Кроме того, А. Шибаев предложил осуществлять контроль со стороны муниципальных властей над соответствием помещений в здании негосударственных учреждений требованиям безопасности. «В отношении негосударственных организаций будет не лишним общественный и муниципальный контроль», — заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести запрет на установку железных решеток на окнах школ, детсадов и других учебно-воспитательных учреждений в целях пожарной безопасности.
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