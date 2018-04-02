В Мосгордуме поддержали запрет на установку железных решеток на окнах школ и детских садов в столице

«Cейчас московские учреждения образования обеспечены современными системами безопасности и видеонаблюдения. Поэтому решетки в школах — это уже устаревшее явление», — заявил А. Шибаев, комментируя возможность введения запрета, предложенного депутатами Госдумы , на установку железных решеток на окнах школ и детских садов.

По его словам, возможно допустить установку решеток на окнах только в определенных социальных и досуговых учреждениях, предварительно разработав четкие требования к решеткам. «Если решетки возможны на окнах определенных помещений, они должны соответствовать требованиям — тип, возможность открывания или снятия и так далее», — пояснил депутат.

Кроме того, А. Шибаев предложил осуществлять контроль со стороны муниципальных властей над соответствием помещений в здании негосударственных учреждений требованиям безопасности. «В отношении негосударственных организаций будет не лишним общественный и муниципальный контроль», — заявил он.

Ранее СМИ сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести запрет на установку железных решеток на окнах школ, детсадов и других учебно-воспитательных учреждений в целях пожарной безопасности.