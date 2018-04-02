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Учебная четверть в сибирских школах началась с минуты молчания по погибшим в «Зимней вишне»
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Учебная четверть в сибирских школах началась с минуты молчания по погибшим в «Зимней вишне» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Понедельник, 2 апреля, во многих школах Сибири начался с акции в память о жертвах трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», согласно официальным данным во время пожара погибли 64 человека. Пострадало во время ЧП 79 человек. По факту случившегося заведены уголовные дело. Несколько подозреваемых задержано. Известно, что ранее сгоревшее здание являлось кондитерской фабрикой, а несколько лет назад его переоборудовали в торгово-развлекательный центр, проведя перепланировку.
Кроме того в учебных заведениях пройдут дополнительные занятия по пожарной безопасности и тематические часы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря минобразования Забайкальского края Екатерину Горскую, на прошлой неделе учащиеся школ и вузов активно участвовали в траурных акциях, посвященных памяти жертв кемеровской трагедии.
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