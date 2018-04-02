О чем мечтают и к чему готовятся одаренные дети Дагестана

Семиклассница Алмат теперь бывает в родном селе в Казбековском районе Дагестана только по выходным и на каникулах. В остальное время она живет в общежитии при лицее-интернате. «Родители остались в селе, папа вообще не хотел меня сюда одну отпускать. Но я очень хотела здесь учиться, сама так решила и поступила!» — взахлеб рассказывает девочка. Когда спрашивают, не скучает ли по дому, она отвечает: «А мне некогда!»

В прошлом году на одно место в Республиканском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей в Махачкале , по словам его руководителя Дибира Валиева, претендовало примерно пять человек. Учебное заведение входит в число лучших школ России по физико-математическому и химико-биологическому профилю. Его ученики регулярно выигрывают предметные олимпиады разного уровня — от республиканских до всероссийских, а больше половины выпускников поступает в ведущие вузы страны.

"Учиться хочется"

Программа в лицее-интернате — особенная, профильные предметы здесь изучают углубленно, на них отводится вдвое больше времени, чем в обычной школе. Всего направлений обучения четыре: физико-математическое, химико-биологическое, гуманитарное и компьютерно-информационное. Кроме стандартных уроков есть дополнительные занятия, причем сами лицеисты, похоже, совсем не против такой удвоенной нагрузки.

"Здесь какая-то такая обстановка, что учиться хочется! Мы участвуем в олимпиадах, и если ты, например, не победил, если что-то не получилось, можно оставаться после уроков и заниматься с преподавателем", — говорит Фатима, одноклассница Алмат.

Детей сюда принимают после окончания 6-го класса, по результатам экзаменов. К испытаниям допускаются лишь те, у кого средний балл за предыдущие годы обучения не ниже 4,5. «Изначально это учебное заведение открывали как интернат для горянок — девочек из горных районов. Он был рассчитан всего на 100 мест. Потом его перепрофилировали в физико-математический лицей, построили еще одно здание, количество мест увеличилось до 350. Сейчас это лицей для одаренных детей, и у нас учится уже 720 человек, из них более 100 — из отдаленных районов», — рассказывает директор лицея-интерната Валиев.

"Мы готовы к трудностям"

Все ученики выпускных классов, с которыми нам удалось поговорить, точно знают, чего хотят в жизни и куда собираются поступать после лицея. Муслимат из 11Б, хоть и учится на химико-биологическом направлении, намерена стать не врачом, а архитектором.

"Я поняла, какая это большая ответственность — быть врачом, у меня просто нет уверенности, что я смогу… Года два назад я была в Москве , мне сестра рассказывала про МАРХИ и вдохновила меня этой идеей. Я хочу туда поступить, но для этого мне нужно дополнительное образование, поэтому сейчас я дополнительно занимаюсь классическим рисунком и черчением", — объясняет девушка.

Гамид хочет стать программистом и учится на физико-математическом. На вопрос, какие предметы в лицее самые сложные, не задумываясь, отвечает: «Те, которые мы для себя выбрали, — информатика, физика… Просто нас здесь готовят к самому сложному, поэтому у нас есть что-то вроде парашюта — ну, то есть, если на самом деле будет легче, то хорошо, но мы готовы и к трудностям».

"Два года назад наш ученик Хаджимурат Селимов стал первым победителем Всекавказской математической олимпиады в «Сириусе» в Сочи , несколько наших ребят — члены сборной России по математике… В прошлом году мы вошли в топ-100 школ России сразу по двум направлениям — физико-математическому и химико-биологическому", — перечисляет достижения лицея Валиев.

При этом ребята с разных направлений обучения участвуют в олимпиадах по предметам, которые, казалось бы, далеки от выбранного ими профиля. «В 2014 году наш Камиль Раджабов стал победителем всероссийской олимпиады по истории, хотя учился на физмате!» — рассказывает Тавус с химико-биологического. Сама же она недавно выиграла республиканскую олимпиаду по русскому языку, а чуть раньше — республиканский конкурс «Живая классика».

"А у меня глаза не закрываются!"

Руководитель учебного заведения Дибир Валиев работает в лицее-интернате с прошлого года. Педагог по образованию, в прошлом учитель обществоведения и директор Дома творчества детей и молодежи в Махачкале, в 1990-е он ушел работать в правоохранительные органы и, лишь выйдя в отставку, вернулся в образование. По его собственным словам, прежде всего ценит порядок и дисциплину во всем.

"Понимаете, есть горские неписаные законы: когда заходит старший, надо встать, не надо жевать жвачку, держать руки в карманах. И есть такие понятия, как патриотизм и любовь к Родине. Это такие известные всем вещи, но в определенное время они оказались, наверное, утрачены. Мы стараемся это восстановить, именно в таком духе воспитываем наших детей, хоть это и не всем нравится", — объясняет Валиев.

По его словам, систематическое нарушение дисциплины и неуважение к старшим для лицеиста — первый шаг к исключению: «Чьи бы это дети ни были и как бы на меня ни оказывали давление… У нас в Дагестане, знаете, какая ментальность? Приходит человек и говорит: „Слушай, ну ты же мне друг — закрой глаза, возьми моего ребенка!“ А у меня глаза не закрываются».

Тот же принцип, утверждает директор, действует при приеме. Если не сдал экзамен — значит, не поступил, исключений нет. «Больше 30 человек в класс не берем. Учителю надо дать возможность довести знания до ребенка, а когда в классе 45 человек, это невозможно. Все должно быть как положено», — говорит Валиев.

По собственной статистике учебного заведения, более 40% его выпускников ежегодно поступают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга . В прошлом году, по словам директора, этот показатель увеличился до 52%. При этом речь идет в том числе о самых престижных, ведущих вузах страны: «Они хотят поступать в Физтех Долгопрудный (Московский физико-технический институт в Долгопрудном — прим. ТАСС ), в Баумана, в МГУ , в МАДИ… В прошлом году пятеро ребят поступили на технические специальности в Академию ФСБ РФ ».

Русский музей и робототехника

С одаренными учениками работают 67 нерядовых педагогов: 19 из них — почетные работники образования РФ, восемь — заслуженные учителя Дагестана, победители республиканских и всероссийских профессиональных конкурсов. Успехи учеников — прежде всего их заслуга. Тем более что пока учебное заведение не может похвастать широким применением новых технологий в учебном процессе. Скромное оснащение лицея объясняется вовсе не принципами спартанского воспитания, а, по выражению Валиева, «низкой материальной базой».

Сейчас руководство пытается привлекать к решению этой проблемы спонсоров. Например, в прошлом году на базе лицея был открыт первый на Северном Кавказе виртуальный филиал Русского музея. «Проект позволяет совершить виртуальную экскурсию по музею с эффектом присутствия, познакомиться с шедеврами живописи. Здесь проводятся занятия с нашими ребятами, а с лета мы хотим открыть наш музей для сторонних посещений», — говорит директор.

Лицею нужны обновленные лаборатории. «Если мы говорим о новых технологиях — как обойтись без современных средств обучения? У нас есть мечта — создать лабораторию робототехники, научную лабораторию, где дети могли бы самостоятельно работать над какими-то проектами. У наших учеников и педагогов очень высокий потенциал, и, если нам помогут реализовать наши задумки, наши достижения будут еще выше», — убежден руководитель лицея.