Выпускники-бюджетники будут работать по распределению

Сергей Вострецов. Выпускников бюджетных отделений вузов предлагают обязать работать по распределению. Соответствующие поправки в Закон об образовании подготовил и 2 апреля внесёт на рассмотрение законопроектной комиссии «Единой России» депутат Госдумы

Как следует из законопроекта (есть в распоряжении « Парламентской газеты »), сроки обязательной работы будут отличаться в зависимости от сроков обучения. Так, по замыслу Вострецова, бакалавры будут обязаны отработать 4 года, специалисты — 5 лет, а студенты, ставшие магистрами — 6 лет.

МЧС, «В статье 54 Закона об образовании появится новые части 11 и 12, и изменится часть 2 статьи 100. Эти изменения заставят Министерства образования , здравоохранения, культуры, промышленности, труда, регионального развития и другие начинать планировать государственный заказ на специалистов свой отраслей также как сегодня это делает Минобороны МВД , службы ФСБ ФСО », — пояснил Вострецов.

Он считает, что не нужно тратить бюджетные деньги на обучение людей, которые потом выпускаются в большом количестве и как специалисты оказываются в итоге не нужны.

«Студенты, получившие бесплатное образование, должны отработать по распределению 4, 5 или 6 лет в зависимости от того, закончили они бакалавриат, специалитет или магистратуру. Одновременно «богатенькие» родители, желающие обучить детей для нужд своего бизнеса, потеряют к бюджетным местам интерес, и государство не обязано будет учить людей, которые посещают вузы ради «галочки». Если пришли отбыть номер или просто поучиться ради расширения кругозора, пусть делают это за свой счёт», — заявил депутат.

По его словам, в случае, если выпускник решит не отрабатывать весь положенный срок, то разницу лет должен будет возместить деньгами. «Это небольшая сумма, но так хотя бы государство сможет не остаться в проигрыше. Вложив деньги в обучение специалиста, оно должно иметь право этого специалиста использовать», — объяснил Вострецов.

Что касается коммерческих предприятий, то они, согласно статье 56 Закона об образовании, могут и сейчас заключать договоры с вузами на оплату обучения молодых людей, которые потом придут к ним работать.