Ещё
В одной из симферопольских школ открылся музей Боевой Славы Василия Маргелова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одной из симферопольских школ открылся музей Боевой Славы Василия Маргелова 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Активисты совместно с администрацией школы, учащимися и при поддержке родственников героя создали музей боевой славы Воздушно-десантных войск имени Василия Маргелова.
Симферопольская школа №27 носит имя командующего Воздушно-десантными войсками, генерала армии, Героя Советского Союза Василия Маргелова. На первых этапах работы общественники совместно с Союзом десантников Крыма при поддержке родственников Василия Маргелова помогли организовать школьную выставку, посвященную жизни Героя Советского Союза и подвигу бойцов ВДВ. Кроме того, на здании школы установлена памятная доска с информацией о герое. Мероприятие по присвоению школе имени героя посетил его внук Михаил Маргелов, поблагодаривший учебное заведение за увековечивание памяти его деда и пообещавший передать школе его личные вещи для будущего музея школы.
Активисты совместно с администрацией школы, учащимися и при поддержке родственников героя создали музей боевой славы Воздушно-десантных войск имени Василия Маргелова. В нем ребята могут увидеть макеты, посвященные работе бойцов Воздушно-десантных войск, старинные книги, посвященные данной тематике, личные вещи как из военной, так и из повседневной жизни Василия Маргелова. Вместе с этим в школьном музее представлены проекты, созданные самими учащимися, а также «фоторепортаж» с наглядным отображением пути школы и всех проведенных мероприятий в рамках проекта ОНФ «Имя героя — школе» к присвоению имени Василия Маргелова.
ТК «Звезда»: последние новости
Более 40 выпускников Новосибирского высшего военного командного училища получили дипломы с отличием Торжественный выпуск кремлевских курсантов пройдет на Красной площади Военная академии связи провела День открытых дверей для выпускников школ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке164
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1186
Китай огласил ответ на ограничения США394
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»323
Германия признала провал Tornado399
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение