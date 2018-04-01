В одной из симферопольских школ открылся музей Боевой Славы Василия Маргелова

Активисты совместно с администрацией школы, учащимися и при поддержке родственников героя создали музей боевой славы Воздушно-десантных войск имени Василия Маргелова.

Симферопольская школа №27 носит имя командующего Воздушно-десантными войсками, генерала армии, Героя Советского Союза Василия Маргелова . На первых этапах работы общественники совместно с Союзом десантников Крыма при поддержке родственников Василия Маргелова помогли организовать школьную выставку, посвященную жизни Героя Советского Союза и подвигу бойцов ВДВ. Кроме того, на здании школы установлена памятная доска с информацией о герое. Мероприятие по присвоению школе имени героя посетил его внук Михаил Маргелов , поблагодаривший учебное заведение за увековечивание памяти его деда и пообещавший передать школе его личные вещи для будущего музея школы.

Активисты совместно с администрацией школы, учащимися и при поддержке родственников героя создали музей боевой славы Воздушно-десантных войск имени Василия Маргелова. В нем ребята могут увидеть макеты, посвященные работе бойцов Воздушно-десантных войск, старинные книги, посвященные данной тематике, личные вещи как из военной, так и из повседневной жизни Василия Маргелова. Вместе с этим в школьном музее представлены проекты, созданные самими учащимися, а также «фоторепортаж» с наглядным отображением пути школы и всех проведенных мероприятий в рамках проекта ОНФ «Имя героя — школе» к присвоению имени Василия Маргелова.