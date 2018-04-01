Ещё
Образовательный эксперимент: в Финляндии роботы заменили учителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Образовательный эксперимент: в Финляндии роботы заменили учителей 

Мир24 2 часа назад
В школах финского города Тампэрэ берут на работу роботов. Там проходит образовательный эксперимент, в рамках которого часть предметов вместе с учителями преподают машины, передает «МИР 24».
Пока в штат приняты четыре робота. Например, робот-гуманоид, который преподает иностранные языки. Причем, машина-полиглот знает сразу 23 языка. Еще трое выполнены в форме совы и обучают учеников математике.
По словам разработчиков, их «учителя» обладают искусственным интеллектом, способны адаптировать задания индивидуально под каждого школьника, что позволит сделать занятия более интересными и повысить успеваемость учащихся. Педагоги считают, что машины вряд ли заменят учителей, но станут для них отличными помощниками.
«Основная цель использования робота во время обучения — заинтересовать детей, мотивировать их и сделать так, чтобы они активно принимали участие в уроке. Робот для учителя — это хороший инструмент, чтобы разнообразить занятия», — отметила учитель иностранного языка Риика Колунсарка.
Пока эксперимент проводят в младших классах. Если он окажется успешным, а качество образования не снизится, роботы будут учить и старшеклассников.
Ранее сообщалось, что в России появился первый робот-экскурсовод. Он работает в историческом парке в Перми и рассказывает увлекательные истории на семи языках.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
В России снимут мультфильмы по отечественной литературной классике Двум вузам столичного региона запретили принимать студентов Подмосковные пенсионеры получат по пять тысяч рублей от властей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудиты принуждают Россию к сделке164
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1186
Китай огласил ответ на ограничения США394
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»323
Германия признала провал Tornado399
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение