Образовательный эксперимент: в Финляндии роботы заменили учителей

В школах финского города Тампэрэ берут на работу роботов. Там проходит образовательный эксперимент, в рамках которого часть предметов вместе с учителями преподают машины, передает «МИР 24».

Пока в штат приняты четыре робота. Например, робот-гуманоид, который преподает иностранные языки. Причем, машина-полиглот знает сразу 23 языка. Еще трое выполнены в форме совы и обучают учеников математике.

По словам разработчиков, их «учителя» обладают искусственным интеллектом, способны адаптировать задания индивидуально под каждого школьника, что позволит сделать занятия более интересными и повысить успеваемость учащихся. Педагоги считают, что машины вряд ли заменят учителей, но станут для них отличными помощниками.

«Основная цель использования робота во время обучения — заинтересовать детей, мотивировать их и сделать так, чтобы они активно принимали участие в уроке. Робот для учителя — это хороший инструмент, чтобы разнообразить занятия», — отметила учитель иностранного языка Риика Колунсарка.

Пока эксперимент проводят в младших классах. Если он окажется успешным, а качество образования не снизится, роботы будут учить и старшеклассников.

Ранее сообщалось, что в России появился первый робот-экскурсовод. Он работает в историческом парке в Перми и рассказывает увлекательные истории на семи языках.

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