Обязательный ЕГЭ по английскому языку может стать проще 

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову. Отмечается, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку могут ввести в 2022 году.
По словам Решетниковой, он будет проще, чем тот, который школьники сдают в настоящее время по выбору.
Содержательная часть экзамена будет более простой — школьникам вместо научно-популярных предложат для чтения тексты о России. Кроме того, из ЕГЭ исключат эссе и письмо.
По данным издания, основой для обязательного экзамена станут задания всероссийских проверочных работ.
Ранее первый зампред комиссии по науке и образованию Общественной палаты России Людмила Дудова в беседе с НСН прокомментировала процесс подготовки школьников к ЕГЭ.