Сотрудничество землячеств и вузов будет усилено 

Заседание Московского координационного совета региональных землячеств прошло 30 марта в здании правительства Москвы. Одной из тем стало расширение взаимодействия землячеств со столичными вузами.
В настоящее время землячества объединяют более 50 тысяч жителей столицы. Каждое землячество насчитывает от 300 до 2,5 тысячи человек. Члены совета поделились своим опытом со студентами, которые поступили в московские учебные заведения. Вначале руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков подвел итоги выполнения решений прошлого заседания, которое состоялось в декабре 2017 года. После этого участники перешли к основному вопросу.
Одна из главных ролей в укреплении сотрудничества между землячествами и московскими институтами отводится Молодежной комиссии Московского координационного совета региональных землячеств. На заседании подчеркнули, что в течение 2018 года особое внимание необходимо уделить разъяснительной работе среди студентов. Важно привлекать молодых людей и к участию в тематических мероприятиях. Главы землячеств продолжат работу по созданию и расширению молодежных секций в структурах общественных объединений. Постоянные представительства субъектов при президенте в правительстве России попросили оказать всю поддержку в работе со студенческой молодежью, которая приезжает учиться в Москву из регионов страны. Следующее заседание координационного совета намечено на конец июня этого года. На нем планируется обсудить опыт работы землячеств в области патриотического воспитания молодежи.
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