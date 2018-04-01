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«Интересант» поздравляет ректора Университета ИТМО Владимира Васильева с днем рождения
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«Интересант» поздравляет ректора Университета ИТМО Владимира Васильева с днем рождения 

Интересант 41 минуту назад
Сегодня отмечает день рождения один из самых известных ученых России — ректор Университета ИТМО, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Владимир Васильев. Ему исполняется 67 лет.
Владимир Николаевич возглавляет Университет ИТМО с 1996 года. За это время вуз стал ведущей площадкой страны по подготовке IT-специалистов. Студенты ИТМО регулярно побеждают в чемпионатах мира по программированию.
ИТМО входит практически во все национальные и международные рейтинги вузов и занимает в них ведущие места. Успехи возглавляемого Васильевым университета неоднократно отмечал президент России Владимир Путин.
Сердечно поздравляя Владимира Николаевича Васильева с днем рождения, «Интересант» желает ему здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях, а его университету — дальнейшего развития и процветания.
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