Всероссийский конкурс студентов «Учитель нового поколения» пройдет в Глазове

Глазов. Удмуртия . Всероссийский конкурс студентов «Учитель нового поколения» пройдет в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

Твери и Самаре, Сургуте. Этот студенческий конкурс существует уже 7 лет. Инициатором его организации в 2012 году стал Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета. Тогда победителем стала команда Глазовского государственного института имени В. Г. Короленко и на следующий года, в 2013 году, уже они принимали у себя «Учителя нового поколения». Следующие конкурсы прошли в Уфе

Ульяновск, В 2017 году в Сургуте за звание лучших будущих педагогов боролись 6 команд: Самара, Чебоксары Южно-Сахалинск , Сургут, Глазов. В трёх конкурсах из пяти у команды «Сделано в ГГПИ» было первое место, в остальных — призовые. Так ребята получили право вновь повести конкурса в Глазове. Он пройдет с 10-12 апреля.

Оргкомитет ГГПИ внёс некоторые изменения в положение мероприятия. Появились такие новые задания как тест по теории педагогики, проведение фрагмента родительского собрания, конкурс капитанов в формате ораторского мастерства. Традиционный конкурс «Решение педагогической задачи» теперь будет проведён для смешанных команд, чтобы участники из разных вузов могли пообщаться и вместе найти решение для самых сложных педагогических кейсов.