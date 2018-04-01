Ещё
Всероссийский конкурс студентов «Учитель нового поколения» пройдет в Глазове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всероссийский конкурс студентов «Учитель нового поколения» пройдет в Глазове 

ИА «Сусанин» 50 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Всероссийский конкурс студентов «Учитель нового поколения» пройдет в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.
Этот студенческий конкурс существует уже 7 лет. Инициатором его организации в 2012 году стал Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета. Тогда победителем стала команда Глазовского государственного института имени В. Г. Короленко и на следующий года, в 2013 году, уже они принимали у себя «Учителя нового поколения». Следующие конкурсы прошли в Уфе, Твери и Самаре, Сургуте.
В 2017 году в Сургуте за звание лучших будущих педагогов боролись 6 команд: Самара, Чебоксары, Ульяновск, Южно-Сахалинск, Сургут, Глазов. В трёх конкурсах из пяти у команды «Сделано в ГГПИ» было первое место, в остальных — призовые. Так ребята получили право вновь повести конкурса в Глазове. Он пройдет с 10-12 апреля.
Оргкомитет ГГПИ внёс некоторые изменения в положение мероприятия. Появились такие новые задания как тест по теории педагогики, проведение фрагмента родительского собрания, конкурс капитанов в формате ораторского мастерства. Традиционный конкурс «Решение педагогической задачи» теперь будет проведён для смешанных команд, чтобы участники из разных вузов могли пообщаться и вместе найти решение для самых сложных педагогических кейсов.
На сегодняшний день об участии заявили семь команд. В Глазов приедут будущие педагоги из Санкт-Петербурга, Барнаула, Ульяновска, Ижевска, Арзамаса, Елабуги и Самары.
ИА «Сусанин»: последние новости
Директора можгинского «Школьного питания» уволили из-за срыва контрактов В Красногорском районе ликвидируют четыре школы Компания, которой принадлежал ТЦ «Зимняя Вишня», пожертвовала семьям погибших 192 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»67
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ381
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля144
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»521
В Домодедово девушка избила пограничника112
Видео
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение