Калининградские школьники впервые завоевали призовые места на олимпиаде по французскому языку

Школьники Калининградской области впервые завоевали призовые места на олимпиадах по праву и французскому языку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Артём Рябов. Победителем престижных интеллектуальных соревнований по праву стал одиннадцатиклассник гимназии №1 Советска Кирилл Бурин, призером состязаний по французскому языку — ученик 9 класса лицея №23 Калининграда

Торжественное закрытие Всероссийской олимпиады по французскому языку прошло в концертном зале Ульяновского государственного педагогического университета. Дипломами наградили 91 финалиста.

Победителями стали 16 школьников, призерами — 75 ребят. Заключительный этап проходил с 25 по 30 марта в Ульяновске . В течение недели 196 учеников из 49 регионов состязались в письменном и устном турах.

На церемонии в Национальном исследовательском Нижегородском государственным университетом им. Н. И. Лобачевского были объявлены победители и призеры олимпиады по праву. В 2018 году она собрала 256 старшеклассников из 65 регионов России , из них стали победителями 20 учащихся и призерами — 95 участников.

«Наши школьники впервые за всё время участие стали победителями и призерами по таким предметам, как право и французский язык. Это настоящий прорыв для системы образования Калининградской области. Благодаря совместной подготовке с педагогами и поддержке родителей ребята смогли продемонстрировать достойный результат», — подчеркнула министр образования Светлана Трусенева.

Победители и призеры имеют право на зачисление без вступительных экзаменов в любой российский вуз на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.