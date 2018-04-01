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Опорный вуз Тюмени распахнул двери для будущих абитуриентов. Приемная комиссия начнет работу с 15 мая
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Опорный вуз Тюмени распахнул двери для будущих абитуриентов. Приемная комиссия начнет работу с 15 мая 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Более 800 будущих абитуриентов и их родителей из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия) , Казахстана побывали на Дне открытых дверей в Тюменском индустриальном университете.
По специальности работают 85 процентов выпускников вуза 2017 года, их средняя зарплата — 62 тысячи 227 рублей. Это лучший показатель среди вузов Уральского федерального округа. Об этом гостям сообщил проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Денис Неустроев.
По словам руководителя приемной комиссии вуза Василия Шитого, только треть студентов вуза составляют жители Тюмени, остальные приехали с Ямала и Югры, Челябинской, Курганской и Свердловской областей.
В День открытых дверей школьники и их родители узнали о программах подготовки в вузе и посетили мастер-классы «Подготовка к сдаче норм ГТО», «Как справиться с волнением перед экзаменом», «Узнай свой город» и другие. Абитуриенты прошли профориентационное тестирование, получили консультации у специалистов школы абитуриента и инженерного резерва, посетили площадки театра моды Института архитектуры и дизайна, Центра молодёжных инициатив и команды Neftegaz Engineering. Как сообщили в пресс-службе ТИУ, впервые представили площадки четырёх филиалов вуза в Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске и Тобольске.
Все желающие пообщались со специалистами приемной комиссии, заведующими кафедрами и директорами институтов, узнали о новшествах, которые введут в вузе со следующего учебного года. Так, в институте геологии и нефтегазодобычи впервые откроется магистратура по геологическому направлению. Будут доступны две программы: «Геология и геофизика месторождений углеводородов» и «Геокриология». Внимание школьников привлекли также новые лабораторные стенды Promobot Lab, которые приветствовали гостей, общались на разные темы и даже пели, рассказывали о преимуществах получения образования в ТИУ. Лабораторный стенд предназначен для обучения робототехническим дисциплинам учащихся старших классов, техникумов и студентов вузов по профильным дисциплинам. Он позволяет расширить возможности обучения студентов по таким дисциплинам, как программирование, инженерия, механика, электроника и искусственный интеллект.
По запросу индустриальных партнеров в институте промышленных технологий и инжиниринга по направлению «Машиностроение» появилась новая программа магистратуры «Прогрессивные технологии и инновации в машиностроении». Она будет интересна, прежде всего, выпускникам специальностей бакалавриата «Управление инновациями», «Технологические машины и оборудование», «Машиностроение» и «Сварочное производство».
«Наших бакалавров разбирают как горячие пирожки, но требования производства и профессиональных стандартов диктуют нам новые условия. Наши индустриальные партнеры, компании «ГМС Нефтемаш» и Шлюмберже, обратились с запросом на магистров. Именно в эти компании устраивается большая часть наших выпускников бакалавриата», — рассказала заместитель директора по учебной работе института Ульяна Путилова.
В институте транспорта переформатирование программы магистратуры связаны с логистикой и автобизнесом. Образовательная программа будет готовить специалистов, адаптированных под запросы работодателей.
Приемная комиссия в Тюмени начнет работу с 15 мая, в филиалах уже начали прием заявлений.
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