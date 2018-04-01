Лучшим учителем Башкирии стала Ms Emma

Итоги республиканского этапа конкурса «Учитель года» были подведены 31 марта в Уфе . Абсолютным победителем названа учитель английского языка уфимской гимназии №39 Эмма Сафиуллина.

Эмма Эдуардовна родом из Дуванского района, где окончила месягутовскую гимназию №2 с серебряной медалью. Затем поступила в Башкирский педуниверситет на инфак, который окончила с красным дипломом. Сразу после учебы, в 2000 году, молодую, но перспективную выпускницу взяли работать в престижную языковую гимназию №39, где она трудится уже 18 лет. Является учителем английского языка высшей категории.

Эмма Сафиуллина, или Ms Emma, как обозначено на ее персональном учительском сайте, с 2004 года является организатором и руководителем летних языковых стажировок учащихся в Великобритании . Входит в состав республиканской комиссии экспертов ЕГЭ по английскому языку и является постоянным членом ГЭК. Имеет официальный статус сертифицированного экзаменатора-эксперта международных экзаменов Cambridge English Exams уровней YLE, KET, PET.

Ее ученики — неоднократные участники и призеры олимпиад различных уровней. Наивысших результатов добились два ученика в 2010 и 2012 годах, когда стали победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.

Победа на региональном этапе означает участие в финальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года». В последний раз на этом этапе удачно выступила учитель математики уфимского лицея №58 Римма Ронжина. В 2015 году она попала в число 15 победителей всероссийского конкурса.

Всего на республиканском этапе приняли участие более 60 преподавателей по 15 предметам, среди них — 23 молодых педагога. Кроме абсолютного победителя, были определены лауреаты.

Лучшим учителем года русского языка и литературы стала учитель русского языка и литературы школы №4 села Раевский Альшеевского района Эльза Шевяхова.

Учителем года татарского языка и литературы признана учитель школы № 20 города Стерлитамак Римма Галиева.

Молодым учителем года стал учитель информатики школы № 7 города Стерлитамак Олег Саргаев.

Победителем XXIII межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы-2018» стала учитель башкирского языка и литературы лицея № 5 Уфы Нурзиля Надыргулова.

Победителем онлайн-голосования в номинации «Приз зрительских симпатий» признан учитель математики школы № 30 Уфы Артем Баянов.