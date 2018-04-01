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Более 40 выпускников Новосибирского высшего военного командного училища получили дипломы с отличием
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Более 40 выпускников Новосибирского высшего военного командного училища получили дипломы с отличием 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Нынешние выпускники, в соответствии с решением Министра обороны РФ, с 2016 года осваивали образовательные профессиональные программы в сокращённые сроки — за 4 года и 7 месяцев вместо положенных пяти лет.
Более 40 выпускников Новосибирского высшего военного командного училища закончили образовательное заведение с отличием и 5 молодых офицеров получили медали Минобороны Российской Федерации «За отличное окончание вуза Министерств обороны Российской Федерации». Торжественное вручение дипломов состоялось сегодня на плацу прославленного училища.
Все выпускники удачно прошли государственную итоговую аттестацию, целью которой являлось определение соответствия результатов освоения курсантами основных профессиональных образовательных программ требованиям федерального государственного образовательного стандарта по специальности: «Управление персоналом (Вооружённые Силы, другие войска, воинские формирования и приравненные к ним органы Российской Федерации)», а также квалификационных требований к военно-профессиональной подготовке выпускников.
Нынешние выпускники, в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации, с 2016 года осваивали образовательные профессиональные программы в сокращённые сроки — за 4 года и 7 месяцев вместо положенных пяти лет, но при этом в более интенсивном порядке — 42 часа учебной нагрузки с преподавателем еженедельно вместо обычных 36 часов, демонстрируя при этом высокие стремления и результаты учебы.
В училище, известном в России и за её пределами как кузница офицеров подразделений войсковой разведки, после долгого перерыва — с 2006 года –был произведен выпуск командиров мотострелковых подразделений.
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