В Саранске прошла IT-конференция «B.CON» 

Мероприятие, организованное известной саранской компанией Bytex, проходило на площадке «Технопарка Мордовия» и стало значимым событием в жизни республики. Помимо ведущих IT-компаний России и Беларуси, большой интерес к встрече проявили вузы, колледжи, а также школы региона.
На конференции «B.CON» можно было не только поделиться накопленным опытом и узнать о ценных наработках коллег, но и обсудить, как проходит процесс обучения и адаптации IT-специалистов в вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Минска, а также обсудить с потенциальными работодателями спрос на рынке труда.
Выступавшие на встрече эксперты отмечали, что IT -индустрия очень подвижна, и полученные знания достаточно быстро устаревают, поэтому сегодня необходимо успевать готовить востребованные кадры с актуальными компетенциями.
Участники дискуссии были едины в том, что для успешной и быстрой адаптации новых сотрудников работодателю нужно своевременно корректировать требования к молодому специалисту и доносить их до руководства учебных заведений. Это позволит эффективнее использовать ресурсы обеих сторон.
А представители общеобразовательных школ говорили о необходимости начинать беседы об IT-специальностях уже с девятого класса — чтобы дети узнавали об этой индустрии до момента выбора экзаменов и могли точнее определиться со своей будущей профессией.
Как уже писала «РГ», организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным. Конференция станет не только площадкой для обмена опытом между региональными и международными специалистами, но и поможет решить проблему подготовки кадров для российской IT-индустрии.