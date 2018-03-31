В Москве завершилась «Неделя русской словесности и методики её преподавания в школе»

Она проходила с 26 по 30 марта 2018 года на педагогическом факультете Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). В тематической неделе приняло участие более 120 студентов, аспирантов, молодых ученых и педагогов из ПСТГУ, московского Православного центра непрерывного образования во имя преподобного Серафима Саровского, средней общеобразовательной школы № 21 ( город Миасс Челябинская область ), средней общеобразовательной школы № 27 (город Химки, Московская область ), средней общеобразовательной школы № 11 ( город Обнинск Калужская область ) и других образовательных учреждений России , а также аспирант и исследователь русского языка из Индии. Оргкомитет «Недели русской словесности и методики её преподавания в школе» возглавил доцент кафедры педагогики и методики начального образования педагогического факультета ПСТГУ Сергей Феликсов. По его словам, мероприятие стало продолжением начатой в 2013 году на факультете традиции проведения тематических недель по русской филологии и методике её преподавания. Неделя открылась 26 марта. А на следующий день прошла VI Межрегиональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Русская филология в системе общего образования». С приветственным словом к участникам конференции обратились представители руководства педагогического факультета ПСТГУ. Доктор педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики и методики начального образования педагогического факультета Светлана Дивногорцева отметила, что основной целью проведения конференции является развитие творческой активности студентов, аспирантов и молодых учёных, а также объединение научных инициатив молодых исследователей-педагогов для решения актуальных проблем в области методики преподавания русской филологии. — Участники конференции обсудили актуальные темы, связанные с изучением методики преподавания филологических дисциплин в рамках системы общего образования, — сообщил организатор мероприятия Сергей Феликсов. — В частности, были рассмотрены вопросы теории и методики преподавания русского языка и литературы в рамках системы общего образования, теории и практики использования русского языка в сфере профессиональной коммуникации педагога, психологии и лингвистики детской речи, теории и практики осуществления межпредметных связей филологических дисциплин с курсом «Основы религиозных культур и светской этики», а именно модулем «Основы православной культуры». На конференции заслушали 21 доклад. По итогам голосования лучшими признали выступления воспитателя московской школы № 438 Юлии Павловой с докладом «Анализ экранизаций литературных произведений как средство развития эстетической и духовно-нравственной культуры школьников», аспиранта и исследователя русского языка из Калькуттского университета Босе Атмоджи с сообщением о диахроническом подходе в изучении русского языка, а также студентки 2 курса бакалавриата педагогического факультета ПСТГУ Екатерины Балагуровой. Тема её доклада — «Буслаев как основоположник методики преподавания русского языка (к 200-летию со дня рождения)». На следующий день состоялся литературно-музыкальный вечер «В мир детства вслед за пером Михалкова и Носова». Студенты педагогического и богословского факультетов Университета продемонстрировали творческие номера. Кроме того, студенты встретились с детским писателем, старшим научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук Татьяной Говенько. Апогеем недели стала интеллектуальная игра « Кто грамотнее?». Победителем стала команда студентов 4 курса педагогического факультета ПСТГУ. Официально «Неделя русской словесности и методики её преподавания в школе» закрылась 30 марта.