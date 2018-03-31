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Журфак МГУ открыл двери для абитуриентов
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Журфак МГУ открыл двери для абитуриентов 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Журфак Московского государственного университета провел день открытых дверей. 31 марта на одном из самых популярных факультетов ведущего вуза России собрались школьники, желающие стать репортерами и телеведущими, а также те, кто уже вовсю пробуют свои силы в журналистике ‐ участники фестиваля школьных СМИ.
По традиции в день открытых дверей награждают победителей конкурса медийных проектов, проходящего в рамках фестиваля для школьников. За десять лет существования он вырос до всероссийского масштаба, сейчас среди его участников представители 300 учебных заведений со всей страны. Многие из ребят поступят на факультет журналистики.
Декан журфака МГУ Елена Вартанова отметила, что абитуриенты — богатство факультета.
Они всегда очень мотивированные и знающие, очень активные, и, как всегда, мы ждем именно их. Мы ждем тех, кому интересно учиться журналистике
— Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.
Ранее «360» писал, что МГУ вошел в топ‐100 предметного рейтинга университетов QS World University Rankings by Subject 2018.
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