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В Башкирии выбрали лучшего учителя года
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В Башкирии выбрали лучшего учителя года 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 31 марта, в Уфе выбрали «Учителя года Башкирии». Торжественная церемония награждения главного образовательного конкурса региона состоялась в Башкирском академическом театре драмы имени М. Гафури. В состязаниях участвовали более 60 преподавателей по 15 предметам, среди них — 23 молодых педагога.
Конкурсанты и номинанты еще не отошли от конкурсных испытаний, которые продолжались всю эту неделю, поэтому дипломы, цветы, поздравления, подарки — каждому показались вдвойне торжественными и значимыми.
— Героем дня стала учитель английского языка уфимской гимназии № 39 Эмма Сафиуллина. — В этом году педагогу удалось стать учителем года дважды. Помимо титула абсолютного победителя конкурса «Учитель года Башкирии», она была признана лучшим преподавателем столицы республики, — пояснили в пресс-службе городской администрации.
Лауреатами республиканского конкурса «Учитель года Башкирии» стали Любовь Александрова (уфимская школа № 110); Артем Баянов (учитель математики уфимской школы № 130).
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