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Выпускникам-летчикам армейской авиации вручили погоны в Сызрани
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Выпускникам-летчикам армейской авиации вручили погоны в Сызрани 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Теоретическое обучение и летная практика курсантов выпускного курса осуществлялась на вертолетах «Ансат — У», Ми-8МТ и Ми-24П.
Выпускники Сызранского филиала Военно-воздушной академии устроили флешмоб, посвященный выпуску молодых офицеров-летчиков армейской авиации.
После проведения торжественной церемонии вручения лейтенантских погон около 300 выпускников выстроили на плацу филиала фигуры погон (один — с буквой К, второй — с двумя лейтенантскими заездами) и вертолета, символично обозначив и обучение в военном ВУЗе и свою специальность.
Среди выпускников Сызранского филиала более 10 процентов окончили обучение с дипломом с отличием, двое выпусков — с золотой медалью. Теоретическое обучение и летная практика курсантов выпускного курса осуществлялась на вертолетах «Ансат — У», Ми-8МТ и Ми-24П.
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