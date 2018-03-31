Выпускникам-летчикам армейской авиации вручили погоны в Сызрани

Теоретическое обучение и летная практика курсантов выпускного курса осуществлялась на вертолетах «Ансат — У», Ми-8МТ и Ми-24П.

Выпускники Сызранского филиала Военно-воздушной академии устроили флешмоб, посвященный выпуску молодых офицеров-летчиков армейской авиации.

После проведения торжественной церемонии вручения лейтенантских погон около 300 выпускников выстроили на плацу филиала фигуры погон (один — с буквой К, второй — с двумя лейтенантскими заездами) и вертолета, символично обозначив и обучение в военном ВУЗе и свою специальность.

Среди выпускников Сызранского филиала более 10 процентов окончили обучение с дипломом с отличием, двое выпусков — с золотой медалью. Теоретическое обучение и летная практика курсантов выпускного курса осуществлялась на вертолетах «Ансат — У», Ми-8МТ и Ми-24П.